Eigenaar Ozosnel vindt motie over intocht 'belachelijk': "Het is niet zielig"

Verbaasd hebben ze op de manege in Muiderberg gekeken naar de discussie in de Amsterdamse gemeenteraad over het paard van Sinterklaas. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat subsidies voor evenementen met dieren werden stopgezet, waaronder dan de intocht van de Goedheiligman. "Ze moeten zich wat meer verdiepen in paarden", aldus Arjen de Jong, eigenaar van Ozosnel.

Paard van Sinterklaas onder vuur in Amsterdamse gemeenteraad - NH Nieuws

Volgens De Jong is het typisch een reactie van mensen die niet weten hoe deze paarden te werk gaan. "Het zijn topsporters", zegt hij resoluut. "Wij kunnen nooit Amsterdam binnenkomen met een paard dat niet wil. Dit kan alleen maar vrijwillig, dit vindt hij mooi. Wij moeten hem maar vertrouwen, want het is 600 kilo en dat duwen we ook niet voort." De manege in Muiderberg werkt zelfs met Hollywood-films samen en weet dus exact wat paarden wel en niet kunnen. "We kunnen Ozosnel geheel op zijn gemak in een supermarkt rond laten lopen." Hij vindt het voorstel dan ook belachelijk. "Ze mogen hier zeker eens komen kijken om te informeren."

Quote "Ze worden zo snel in een hokje geplaatst van 'zielig', maar je kunt er zo veel mee" arjen de jong - hippisch centrum muiderberg

De Jong wil met al zijn kennis dan ook een lans breken voor andere evenementen waar paarden voor worden ingezet. "Ze vinden veel meer leuk dan mensen denken. Ze worden zo snel in een hokje geplaatst van 'zielig', maar je kunt er zo veel mee. Tuurlijk we moeten altijd blijven kijken of ze goed verzorgd worden, maar dan zijn er denk ik eerst heel veel andere dieren aan de beurt." Discussie De motie die door de partijen werd ingediend was vooral gericht op het evenement 'Jumping Amsterdam', een paardensportwedstrijd. Raadslid Diederik Boomsma maakte de partijen duidelijk dat daarmee alleen ook Ozosnel de dupe zou worden. Het voorstel werd uiteindelijk dan ook ingetrokken.