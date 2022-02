Na 2,5 jaar nieuwe brug geplaatst nadat zware betonwagen door de vorige zakte

Eindelijk is een nieuwe, permanente fiets- en wandelbrug geplaatst bij de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. Woensdagochtend vroeg werd de brug op zijn plek boven de Oostertocht gehesen en daarna afgemonteerd. Mediapartner Dijk en Waard Centraal nam een kijkje tijdens de plaatsing van de brug.

Op 19 september 2019 reed een chauffeur met een vrachtwagen vol beton over de destijds houten fiets- en wandelbrug richting de Oosttangent. De betonmixer was veel te zwaar en zakte door de brug. Het gevaarte viel opzij het water in en moest met een grote kraan weer op de weg worden gezet. Er kwam tijdelijke vervanging voor de brug. Deze heeft bijna 2,5 jaar dienst gedaan.

Bekijk hier de beelden van de betonmixer die in 2019 door de brug zakte. Tekst loopt door onder de video.