Deze Noord-Hollanders komen in actie bij de Olympische Spelen, Schouten trapt vandaag af

Alle ogen zijn vandaag gericht op Irene Schouten. Volgens haar jeugdcoach, Thea Bervoets, zou ze op de spelen wel drie of vier medailles kunnen winnen. De Hoogkarspelse zal in China op vijf verschillende dagen in actie komen voor Nederland. Bij de vorige Winterspelen, in Pyeongchang, won ze brons bij het onderdeel massastart. Ook werd ze meerdere keren wereldkampioen, onder andere bij de massastart en de 5.000 meter.

Schouten is niet de enige Noord-Hollandse schaatser die uitkomt voor Nederland. Ook Merijn Scheperkamp uit Hilversum komt voor het eerst in actie op de Olympische Winterspelen. De 21-jarige deed eerder al mee aan de Jeugd Olympische Spelen, waar hij een bronzen medaille behaalde. Op 12 februari rijdt Scheperkamp de 500 meter.

Er doen niet alleen Noord-Hollandse schaatsers mee. Maarten Meiners uit Naarden is alpineskiër, gespecialiseerd in de reuzenslalom. Zijn wedstrijd is op 13 februari.

'Nederbrits'

Cornelius Kersten is een vreemde eend in de bijt. Kersten is namelijk geboren in Heemstede, schaatste zijn hele jeugd op de ijsbaan in Haarlem, maar komt op de Winterspelen uit voor Groot-Brittannië.

Helaas lukte het de 'Nederbritse' schaatser niet om een plek te veroveren in het team van Oranje. Omdat zijn moeder uit Engeland komt, heeft hij een dubbel paspoort en komt hij nu uit voor Groot-Brittannië.