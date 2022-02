Groen licht van gemeentes: Loosdrechtse broertjes Ty en Jazz krijgen hun crossbaan

Een succes voor de Loosdrechtse broertjes Ty en Jazz: na lang lobbyen en geld ophalen komt er een pumptrack, een crossfietsbaan en skatepark in hun woonplaats. Nadat de broertjes eerder zelf tienduizenden euro's ophaalden voor de aanleg van de baan, geeft de gemeente Hilversum nu het laatste benodigde geld en regelt bovenal de locatie van de crossbaan.

De twee broertjes zijn al een kleine drie jaar bezig met de komst van de crossbaan. Ze raakten besmet met het 'crossvirus' op vakantie en merkten dat er in hun eigen Loosdrecht weinig plek is voor zulke activiteiten. Op een speeltuintje en een kleine halfpipe na, is er niet veel voor de jongens te beleven.wat