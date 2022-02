Kapitein en stuurman stuurloos schip Julietta D weer op vrije voeten

De kapitein en eerste stuurman van vrachtschip Julietta D, dat afgelopen maandag stuurloos raakte tijdens storm Corrie, zijn weer op vrije voeten. Het tweetal is nog wel verdachte in de zaak, meldt een woordvoerder van de landelijke politie.

Gisteren werden de mannen van 42 en 34 jaar uit Oekraïne aangehouden vanwege een onderzoek naar het verlaten van het schip. Een kapitein mag normaal gesproken niet zomaar een schip verlaten, tenzij er sprake is van een noodsituatie. De politie onderzoekt of er inderdaad sprake was van noodzaak.

Als dat niet zo blijkt te zijn kunnen de kapitein en de eerste stuurman van het vrachtschip verantwoordelijk worden gehouden voor de ontstane schade. Het driftende vrachtschip raakte in ieder geval een transformatorplatform, de schade aan het windmolenpark waar het schip enige tijd stuurloos heeft rondgedreven is nog onduidelijk.

Schip in de problemen

Het schip dat in de problemen raakte, is de Julietta D uit Duitsland. Het vrachtschip kwam voor de kust van IJmuiden in botsing met een olietanker tijdens storm Corrie, waarna er water de machinekamer in liep.

Het schip was compleet stuurloos en was nogal in beweging door de hoge golven en harde wind. Helden van de Kustwacht en NHV Helicopters wist de bemanning op tijd van het schip te krijgen.

Nadat de kapitein en de eerste stuurman het schip verlieten raakte het schip in een drift. Hierna raakte het een 'high voltage' station. "Als je bijvoorbeeld uit een rijdende auto springt, en die auto maakt schade. Dan ben je alsnog verantwoordelijk", vertelde een woordvoerder van de politie eerder.

Bekijk hieronder beelden van de reddingsactie van de bemanning van het schip.