Fotograaf Anko Stoffels legde balkonscène vast: 'Had die kus anders gedaan'

Toen koning Willem-Alexander en prinses Máxima precies 20 jaar geleden in het huwelijk traden, was de Amstelveense fotograaf Anko Stoffels aan het werk. Hij mocht als persfotograaf de beroemde 'balkonscène' vastleggen.

NH Radio sprak met Anko Stoffels die destijds best een zware dag had. "Ik had eigenlijk vooral kippenvel van de kou", vertelt hij. Stoffels stond 's morgens vroeg al klaar in het persvak bij de Nieuwekerk, waar het paar elkaar het ja-woord gaf. "Ik weet niet hoe ze het doen, maar op het moment dat die mensen naar buiten komen, gaat toch altijd weer het zonnetje schijnen", lacht de fotograaf.

'Historisch moment'

Stoffels omschrijft de dag als 'prachtig' en 'een historisch moment'. Hij en zijn collega's mogen destijds niet mee de kerk in. Toch kan de persfotograaf meegenieten van het moment dat Willem-Alexander en Máxima 'ja' zeggen. "Als het jawoord in de kerk wordt gegeven, hoor je het publiek buiten. Dat was fantastisch", vertelt hij. "Dat geluid van al dat publiek is prachtig om te horen."

Als het pasgetrouwde koningspaar naar buiten schrijdt, moet Stoffels zich haasten om op tijd in het volgende persvak te komen. Hier gaat het allemaal gebeuren: de balkonscène. En die kiekjes moéten natuurlijk goed zijn. "Dat was niet zo moeilijk hoor", zegt de Amstelvener lachend. "Gewoon een kwestie van richten."