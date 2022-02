Overmars legt uit: Bergwijn blijft een optie, Tagliafico mocht niet weg

De transferperiode is voorbij, dus alle Noord-Hollandse clubs weten waar ze aan toe zijn. Voor Ajax was het een relatief rustige maand. Mo Ihattaren werd aangetrokken, David Neres ging weg, Nico Tagliafico bleef en Steven Bergwijn kwam niet. Directeur voetbalzaken Marc Overmars blikt met Ajax TV terug.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax - Pro Shots / Niels Boersema

Lange tijd leek geboren Amsterdammer Bergwijn de vervanger te worden van Neres, die voor minimaal 12 miljoen euro verkaste naar Sjachtar Donetsk. "Het zijn voor alle voetbalclubs onzekere tijden. Als directie vonden we het niet goed om nu het hele financiële pakket aan te halen. Normaal duw je door, zoals vorig jaar in het geval was met Sébastien Haller, maar nu niet. Tottenham is ook geen club die spelers makkelijk laat gaan. Het kon nu niet. Wie weet wat de toekomst brengt", zegt Overmars over Bergwijn.

Quote "Kinderen maken fouten, maar je moet de schuld wel bij jezelf zoeken. Dat ziet hij zelf ook wel" Directeur voetbalzaken Marc Overmars

Ihattaren kwam wel. Ajax huurt hem voor een jaar van Juventus, met een optie tot koop. Overmars: "Je praat over een kind van negentien jaar oud. Kinderen maken fouten, maar je moet de schuld wel bij jezelf zoeken. Dat ziet hij zelf ook wel. We zullen er alles aan doen om daar een succes van te maken. Het kan een succes worden, maar het begint bij hemzelf. Trainer Erik ten Hag kan spelers weer op de rails krijgen." Tekst gaat verder onder het artikel.

Voor Argentijns international Tagliafico is het een teleurstellend seizoen. Hij moet Daley Blind voor zich dulden als linksback, waardoor een transfer mogelijk was. Het ging echter niet door. "Dat was best lastig. Ik gun hem van alles, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten", vindt Overmars.

Quote "Ik hoop dat er aan het einde van het seizoen wel een mooie oplossing voor Tagliafico komt" DIRECTEUR VOETBALZAKEN MARC OVERMARS

"Als FC Barcelona Tagliafico huurt, dan moeten we een vervanger vinden. Stel dat er iets gebeurt in de Champions League en je moet een jeugdspeler opstellen. Dat kan misgaan. Nu vonden we geen goede oplossing voor hem. Ik hoop dat er aan het einde van het seizoen wel een mooie oplossing voor Tagliafico komt." Eriksen Tot slot trainde ex-Ajacied Christian Eriksen plots mee bij Jong Ajax. Na zijn hartstilstand tijdens het EK vorig jaar was de Deen op zoek naar een nieuwe club. "We hebben over een transfer gesproken, maar we hebben al veel middenvelders. Ook die nog door moeten breken. De komst van Eriksen zou dat blokkeren", besluit Overmars, terwijl de aanvallende middenvelder inmiddels een contract heeft getekend bij het Engelse Brentford. Koploper Ajax hervat zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.