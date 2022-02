Bestuurscrisis binnen Zandvoortse partij GBZ: "Dit is een coup, heel smerig spel"

Een zeer merkwaardige wending in aanloop naar de verkiezingen in Zandvoort. Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) doet namelijk tóch mee. En dat terwijl de partij onlangs bekend maakte dat niet te doen, omdat er 'onvoldoende gemotiveerde leden' te vinden waren. Tot haar grote verbazing zag fractievoorzitter Astrid van der Veld haar partij gisteren ineens wél op de Zandvoortse kieslijst staan, zonder haar naam erop.

Uiteindelijk vond ze wel een aantal gegadigden. "Maar ik zou dan de kar moeten gaan trekken samen met 4 'jonkies'. Dat was voor mij te mager, met deze lijst zouden we het niet gaan redden. Ik wilde liever 8 of 9 kandidaten, een veel meer gemêleerde lijst." En dus plaatste de partij onlangs een bericht op Facebook met de mededeling dat GBZ zich terugtrok voor de verkiezingen. Maar dat viel bij één van de bestuursleden niet in goede aarde.

"Dit is een coup, heel smerig spel", aldus Van der Veld. Ze is al jaren fractievoorzitter van GBZ en wilde aanvankelijk ook in maart weer mee gaan doen met de verkiezingen. "Het kostte echter moeite om mensen te vinden die écht het GBZ-gedachtegoed uit konden dragen. Ik wilde mensen die iets wilden dóen, in plaats van alleen maar als vulling op de lijst te staan."

Dat bestuurslid is Zandvoorter Cor Draijer, secretaris van de partij. Hij erkent dat hij de laatste jaren wat minder betrokken was bij de partij, maar schrok toch van het bericht dat GBZ de verkiezingen liet schieten. Hij was niet van het besluit op de hoogte gesteld en voelt zich daarom buitenspel gezet. "Het ultieme doel van een politieke partij is toch meedoen aan de verkiezingen? Zij zijn bezig de partij op deze manier op te heffen. Als je nu niet meedoet, kom je later ook nooit meer terug."

Draijer maakt zelf een lijst

Draijer is daarom zelf naar kandidaten op zoek gegaan en stelde een lijst van 9 namen op. "We hebben een aantal namen ook aan Astrid voorgelegd, maar die wílde niet met ze samenwerken." Hij stelt dat Van der Veld haar nummer 1-positie niet wilde opgeven en koste wat kost door wilde gaan als lijsttrekker. En daarom zouden potentiële kandidaten niet met haar samen willen werken en wel bij hem op de lijst willen staan. "Haar houdbaarheid is over, het is tijd voor mensen met een frisse blik", aldus Draijer.

Wat ook meespeelt is de verkiezingsuitslag van 2018. GBZ verloor toen zetels, omdat de partij door strubbelingen rond een wethouder negatief in het nieuws was gekomen. "Ik zag het juist als een topprestatie, dat we desondanks toch een zetel hebben gehaald", aldus Van der Veld. Een deel van de leden, waaronder Draijer, vond dat Van der Veld toen plaats had moeten maken. Dat deed ze niet en daarom verlieten een aantal leden de partij, die nu wel op de lijst bij Draijer staan.

'Ze hadden open kaart moeten spelen'

Van der Veld ontkent dat ze alleen maar 'ja-knikkers' om zich heen wilde hebben. Het gaat haar erom dat ze een GBZ-hart mistte bij de voorgedragen kandidaten. "De partij voelt als 'mijn kindje'. En ik was van plan om wellicht een stap terug te gaan doen de komende jaren, misschien alleen nog in de commissies actief te blijven."

Het doet haar pijn dat Draijer bewust op het allerlaatste moment zijn lijst heeft ingediend bij de kiescommissie. "Het is ontzettend laag bij de grond om dit, achter onze rug om, te doen. Ze hadden open kaart moeten spelen, een ledenvergadering moeten organiseren. Dit is onrechtmatig, we gaan kijken wat voor stappen we nu verder kunnen ondernemen. Twintig jaar lang heb ik me ingezet voor de partij en dan krijg je dit als dank."

Volgens Draijer is er niets onrechtmatigs gebeurd en mag hij als bestuurslid doorgaan met GBZ. "Zij publiceerden het besluit om niet mee te doen aan de verkiezingen achter onze rug om, daarom doen wij het nu op deze manier. We hebben een ledenvergadering georganiseerd, maar de leden die wilden stoppen daarbij niet uitgenodigd. Ik heb alleen maar geprobeerd de partij GBZ te redden en dat is gelukt. Het verkiezingsprogramma zal ook niet ineens heel anders worden." Lijsttrekker is nu Jordi Valies.