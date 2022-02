De Peiling: ik maak mij zorgen om de hoge inflatie

De benzineprijzen gaan door het dak, de dagelijkse boodschappen worden duurder en ook de kosten van gas en electra zijn torenhoog. De inflatie in ons land was in januari 7,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Europees geharmoniseerde methode. Kan jij de eindjes nog aan elkaar knopen of wordt het leven veel te duur?

De prijzen stijgen al langere tijd. Dat komt onder meer door het snelle economische herstel van de coronacrisis, waardoor tekorten aan bepaalde materialen zijn ontstaan. De belangrijkste oorzaak voor de grote prijsstijging is de duurdere energie. De prijzen voor tanken zijn gestegen en ook gas en elektra zijn duurder dan een jaar geleden.

Ook voeding stijgt sneller in prijs. Zo werden in januari voedingsmiddelen, zoals vlees, brood en groenten, 4,2 procent duurder dan een jaar geleden. Daarnaast zijn de grondstofprijzen en hogere productie- en transportkosten gestegen. Daardoor vragen voedselleveranciers hogere inkoopprijzen aan supermarkten.

Hoogste niveau in bijna veertig jaar

Volgende week geeft het CBS de Nederlandse inflatie volgens de eigen rekenmethode vrij. Die stond in december op 5,7 procent. Dat was het hoogste niveau in bijna veertig jaar. Volgens het CBS was alleen al de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75 procent hoger dan een jaar eerder.

