Verbod op verkoop levende kreeften op de markt uitgesteld

Het plan was om dit jaar een verbod op levende kreeften en krabben in te voeren in de stad, maar de gemeente moet dat nog zeker voor een jaar uitstellen. Het juridisch fundament onder het verkoopverbod moet worden verstevigd, schrijft wethouder Everhardt (Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad.

Vorig jaar september besloot de gemeente dat het afgelopen moest zijn met de verkoop van kreeften en krabben, maar ook met bont in de stad. "In het belang van het dierenwelzijn komt er op de Amsterdamse markten een verbod op de verkoop van bont en levende krabben en kreeften. Hier zullen wij ook op gaan handhaven", liet Everhardt destijds weten. De maatregel was een gevolg van een voorstel van de Partij voor de Dieren uit 2018, waar het stadsbestuur toen positief op reageerde.

Zoals dat gaat kon er ook bezwaar worden gemaakt en dat lieten verschillende vishandelaren zich geen twee keer zeggen. Er zijn meerdere inspraakreacties van marktondernemers en andere belanghebbenden binnengekomen. Zij hadden juridisch advies ingewonnen en daaruit bleek dat de argumentatie voor het verbod 'mogelijk onvoldoende is gefundeerd'.

Everhardt heeft bij een advocatenkantoor laten onderzoeken of de argumentatie stand zou houden bij een rechtszaak en de conclusie was: waarschijnlijk niet. De wethouder laat weten toch te streven naar een verbod in 2023 en gaat dus terug naar de tekentafel.