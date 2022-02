Meerderheid raad stemt in met huisvesting van arbeidsmigranten in Joods Werkdorp

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft gisteravond in meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan voor de Nieuwesluizerweg 42 in Slootdorp: het voormalig Joods Werkdorp. Dat meldt onze mediapartner Regio Noordkop . Daarmee is er, veertien jaar nadat eigenaar Joep Karel het perceel kocht, eindelijk een besluit genomen en wordt de vestiging van arbeidsmigranten in het Joods Werkdorp mogelijk gemaakt.

Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK), PvdA, LADA, Anders!, ChristenUnie en GroenLinks stemden tegen. OHK wilde het besluit over de verkiezingen heen tillen: er waren volgens de partij nog te veel open einden en het voortbestaan van het herdenkingsmuseum is onvoldoende geborgd.

Volgens Anders! is de plek niet geschikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten en volgens GroenLinks laat de gemeente met een positief oordeel over het initiatief alle beleidsregels voor huisvesting van arbeidsmigranten los. Ook voorstanders erkennen dit, maar vinden dat een uitzondering hier op zijn plaats is.

Zorg

Onder andere de riolering is een punt van zorg. Die is er niet en dit wordt opgelost met septic tanks. Daarnaast is de toename van de verkeersdrukte een mogelijk probleem.

Er waren maar liefst veertig zienswijzen op het plan. De inspreekavonden van de gemeenteraad over het onderwerp waren altijd drukbezocht: veel inwoners zien de plannen niet zitten. Eigenaar Joep Karel stelde bij de laatste van deze inspreekmomenten dat de beste stuurlui aan wal staan. Er is volgens hem de afgelopen veertien jaar veel commentaar geweest, maar nooit iemand met een beter idee en de middelen om dit ook te realiseren.