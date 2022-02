Overval op cadeauwinkel op Bijlmerplein

Een overval vanmorgen op een cadeauwinkel op het Bijlmerplein in Zuidoost .

Op Burgernet is te lezen dat het gaat om twee overvallers. Een van de verdachten droeg een paarse broek, zwarte jas met capuchon en is slank. Ze worden geschat tussen de 20 en 25 jaar oud en zijn gevlucht op de fiets in de richting van Hoogoord.

Mensen die iets hebben gezien worden verzocht de politie te bellen.