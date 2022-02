Burgemeester Nieuwenburg verbiedt tractoren tijdens fakkeltochten door Hoorn

Er mogen geen tractoren meer meerijden met de fakkeltochten in de binnenstad. Dat heeft burgemeester Jan Nieuwenburg besloten omdat er sprake is van onveilige situaties. Wie nog wél de stad in komt met zijn tractor, riskeert een boete van 4.500 euro of een celstraf van twee maanden.

Martin Damen

In de afgelopen maanden is in Hoorn regelmatig gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Bij drie demonstraties op 12, 19 en 26 januari reden er meerdere tractoren mee met de zogeheten fakkeltochten in de binnenstad. Gevaarlijke situaties En dit heeft verschillende keren geleid tot onwenselijke en gevaarlijke situaties, zegt de burgemeester. Zo reden tractoren tijdens de fakkeltochten tegen het verkeer in, door voetgangersgebied en over horecapleinen. Ook veroorzaakten ze ernstige verkeersopstoppingen en licht- en geluidsoverlast. De gemeente en politie ontvingen hierover veel klachten van bewoners en ondernemers. Zelfs nadat ze talloze boetes en waarschuwingen hadden uitgedeeld, en meerdere keren hadden verzocht om de tractoren thuis te laten, doken ze toch weer op. En dat wil de burgemeester niet meer.

Tractoren aanwezig bij een demonstratie door de binnenstad van Hoorn - Gemeente Hoorn

Geen verbod op demonstraties Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen, besloot Nieuwenburg om tractoren en andere landbouwvoertuigen bij demonstraties in de binnenstad te verbieden. "Het is nadrukkelijk geen verbod op demonstraties. Het is een verbod op de aanwezigheid van tractoren bij demonstraties", zegt hij.