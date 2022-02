Na 40 jaar stopt lijstenmaker Mark Keppel: "Ik heb het eigenlijk te druk"

Het is mooi geweest voor Mark Keppel uit Haarlem. Veertig jaar en vele duizenden lijsten verder houdt de 57-jarige ambachtsman ermee op, naar eigen zeggen omdat hij het te druk heeft. "Ik lig er 's nachts wakker van. Het is mooi geweest."

De vader van Mark Keppel had jarenlang een fotozaak waar hij ook kunst verkocht in het centrum van Haarlem. Op die manier kwam de jonge Keppel in aanraking met lijsten. "Het was 1982 en ik had geen idee ik wilde doen. Toen ben ik via mijn vader in de leer gegaan bij een lijstenmaker in Amsterdam. Ik was meteen verkocht", zegt Keppel terwijl hij lijsten op maat zaagt.

Quote "Van foto's tot trouwjurken, alles wat je in kunt lijsten, lijst ik in" Mark keppel, lijstenmaker

Sinds 1994 heeft hij zijn eigen plek in de Schagchelstraat in het centrum van Haarlem. "En alles wat in te lijsten valt, van postzegels tot trouwjurken, en van voetbalshirts tot haarvlechten, lijst ik in", zegt Keppel. Kunstwerk mooier maken Door de jaren heen heeft hij een grote, trouwe klantenkring opgebouwd. En dat is ook wat hij het meeste gaat missen. "Ik ga het contact met de klanten missen en ik wil echt iedereen bedanken", vervolgt Keppel. Maar ook het creatieve werk gaat hij missen. "Dus met een lijst een kunstwerk mooier maken en dat mensen dan zeggen: die lijst is echt een verrijking." Te druk De reden dat Keppel gaat stoppen klinkt mischien een beetje opvallend, maar hij heeft het eigenlijk te druk. "Er zijn niet veel lijstenmakers in deze omgeving en echt nieuwe komen er ook niet bij", aldus Keppel. Hij is dan ook druk bezig met het vinden van een opvolger voor zijn zaak. "Het is een ontzettend mooie zaak die goed loopt, je moet alleen hard werken. Iets wat ik niet meer kan."

Hij heeft het zo druk dat hij tegen een burn-out aanloopt. "Ik lig 's nachts geregeld wakker en denk: die kan nog komen en dat werk is nog niet klaar. Ik werk hier van 's ochtends tot in de avond zes dagen per week en als ik thuiskomt, gaat bij mij het licht uit. Ik denk dat ik in de afgelopen jaren iets te veel hooi op mijn vork heb genomen", aldus de lijstenmaker. Keppel weet al wat hij gaat doen nadat hij gestopt is. "Ik ga een jaar of langer in een camper door Europa reizen. Het lijkt me zo fijn om niets te hoeven. Gewoon als ik ergens aankom dat ik daar blijf zolang ik het leuk vind, en dan ga ik weer verder." Huisje in het bos Na zijn reis weet hij ook al wat hij gaat doen. "Mijn wens is om ergens in Nederland een huisje met een atelier in een bos te hebben met een moestuintje, een hondje en kippen. Maar ook met een klein atelier waar ik heel relaxt bezig kan zijn met lijsten: het vak is te mooi om helemaal mee te stoppen."