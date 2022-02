Bewoners zijn parkeerdruk zat: Hilversums buurtje begint met proef betaald parkeren

Er komt een einde aan gratis parkeren in de Hilversumse Sint Vitusbuurt. Vanaf volgende maand start daar een proef met betaald parkeren in diverse straten en straatdelen. De bewoners zijn de parkeerdruk kennelijk zat en hebben dit experiment van twee jaar aangevraagd bij de gemeente Hilversum.

De Sint Vitusbuurt is bekend als parkeerplek voor mensen die hun auto gratis willen stallen om vervolgens het centrum in te gaan. Het winkelhart is vanaf hier namelijk goed lopend te doen. In het verleden stond de tip om te parkeren in dit wijkje ook vermeld op toeristiche websites.

Brandweer

Al heel lang is de parkeerdruk hoog. Klachten hierover zijn al even oud. Auto's staan overal geparkeerd in de vaak smalle straatjes van dit Hilversumse wijkje. Dat leidt tot onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties. Bij een uitruk van de brandweer is het menigmaal gebeurd dat een geparkeerde auto in de weg stond, waardoor het spuitkorps hemel en aarde moest bewegen om verder te kunnen.

Deze problemen zijn al eerder aangekaart bij bijvoorbeeld de gemeenteraad, net zoals de vraag om te gaan handhaven. Daar is ook gevraagd of de politiek er niet voor kan zorgen dat er een ander parkeerregime komt in de Sint Vitusbuurt. Die sleutel tot verandering ligt bij de bewoners zelf.

Enquêtes

Ondertussen hebben de bewoners daadwerkelijk het initiatief genomen om betaald parkeren of vergunningparkeren ingevoerd te krijgen. Eerst is er een handtekeningenactie geweest, waarna een participatietraject is opgestart. Uit twee officiële enquêtes is gebleken dat er voldoende draagvlak is in diverse straten en straatdelen van de buurt.

Geld moet onder meer in de meter als de auto (deels) staat op het Wandelpad, het Binnendoor, de Sint Vitusstraat, de Pauwenstraat, de Oude Amersfoortseweg en de Diamantstraat.

Definitieve status

Maandag 1 maart gaat het nieuwe regime in. Dat betekent dat er van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur betaald moet worden in een groot deel van de wijk of dat een parkeervergunning voorgelegd moet worden.

Het gaat om een proef van twee jaar, al leert de ervaring in Hilversum, zoals op de Taludweg en in de Elektrobuurt, dat het experiment altijd een definitieve status krijgt.