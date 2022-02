Korfballers KZ bereiken kampioenspoule ten koste van Blauw-Wit

KZ heeft zich dankzij een overwinning op Blauw-Wit verzekerd van een plaats in de kampioenspoule. De ploeg uit Koog aan de Zaan won in Amsterdam na een aantrekkelijke wedstrijd met 24-30. Blauw-Wit is door de nederlaag veroordeeld tot deelname aan de degradatiepoule.

Koog-Zaandijk kwam flitsend uit de startblokken en nam al snel een 1-5 voorsprong. Reden voor de coaches van Blauw-Wit om gelijk al een time out aan te vragen. De Amsterdammers konden maar moeilijk een vuist maken tegen de veel scorende provinciegenoot en zo ging KZ uiteindelijk met een 8-15 voorsprong de rust in.

Na de onderbreking was Blauw-Wit een stuk scherper, maar KZ liet zich niet van de wijs brengen. Ook in het tweede bedrijf bleef de ploeg van Tim Bakker gestaag doorgaan met scoren. Blauw-Wit kwam halverwege de tweede helft nog knap terug tot 17-19, maar daarna was het toch weer de beurt aan KZ. De gasten liep in de slotfase uit naar een comfortabele 24-30 overwinning.