20 jaar geleden gaven Willem-Alexander en Máxima elkaar het ja-woord: 'De kus vond ik zuinigjes'

Willem-Alexander trad 20 jaar geleden met Máxima in het huwelijk. De stad stond op z'n kop om een glimp op te vangen van het kersverse bruidspaar. Kees Taal had vanuit zijn woning bij het Paleis op de Dam een goed uitzicht op het spektakel.

Op 2 februari 2002 had Kees alle ramen uit zijn woning gehaald om de dag zo goed mogelijk te beleven. Dit was voor Kees en zijn gasten een bijzondere ervaring, want die konden in het raam zitten en volop genieten van het evenement. Volgens de bewoner van het centrum was het de meest luxe positie die hij kon bedenken. "Er is niemand die dichterbij woont en beter uitzicht had dan ik."

Als de bewoner van de Nieuwezijds Voorburgwal uit zijn raam kijkt, ziet hij het nog voor zich: "Ja, dit was het twintig jaar geleden. Toen reed hier zo de koets voorbij." Op het moment dat Kees beelden terugziet van die dag zegt hij: "Ja, op dat scherm hebben we de traan van Máxima gezien. En we hadden champagne, ook in het oranje."

Ook oud-burgemeester Job Cohen kijkt met een goed gevoel terug op het huwelijk van het koningspaar. "Het was een feestelijke dag en dat paste ook wel bij wat we ons voorgesteld hadden", zegt hij. "Het huwelijk van Beatrix was een enorme bende. Wij hadden het idee dat we er wat moois van gingen maken. En dat is goed gelukt."

Kees had dan wel een prachtige dag en een mooi uitzicht, maar niet alles was volgens hem perfect. "Ik vond de kus een beetje zuinigjes. Dat mocht van mij wel wat uitgebreider."