Co-piloot Antoinette blikt terug op reddingsactie: "Het was een mooi stukje teamwork"

Antoinette Voskuil uit Den Helder was eergisteren aan het werk als co-piloot in een van de reddingshelikopters die de bemanning van de Julietta D moest evacueren. "Dit waren extreme omstandigheden", vertelt ze bij NH Radio. De bemanning moest halsoverkop van het vrachtschip gehaald worden nadat deze in botsing was gekomen met een olietanker tijdens storm Corrie. Voskuil blikt terug.