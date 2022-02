Weren van doorgaand verkeer Weesperstraat mag pas na onderzoek

Het is toch nog niet zeker dat er in 2023 een proef met een knip in de Weesperstraat komt. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft bepaald dat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen.

Al jaren wordt er gesproken over het idee om verkeer naar de binnenstad in de Weesperstraat te weren. Vorig jaar zou er een proef komen om te zien hoe dat bevalt, maar wethouder Egbert de Vries (Verkeer) stelde het jaren uit omdat er door de coronamaatregelen toch al minder verkeer reed en de resultaten om die reden niet representatief zijn.

Wetenschappelijk

Afgelopen donderdagavond werd er tijdens een gemeenteraadsvergadering over de knip gesproken. Toen dienden D66, de VVD, het CDA, JA21, de Partij van de Ouderen en DENK een voorstel in om niet met de proef te beginnen voordat er een 'volledig en wetenschappelijk verantwoord' verkeers- en kentekenonderzoek gedaan is.

Volgens de politieke partijen is de weg samen met de Wibautstraat een stabiel onderdeel van de stedelijke infrastructuur, terwijl bruggen, kades en tunnels dat niet zijn. Zij kunnen volgens de raadsleden plotseling uitvallen.

Geluidsoverlast

Ook zeggen ze dat eerder onderzoek uit 2019 heeft laten zien dat de knip op de Weesperstraat leidt tot 'meer geluidsoverlast, luchtvervuiling en congestie in de gehele stad en dat de nadelige effecten extra neerslaan in andere gedeelten van de stad'. De partijen die het voorstel indienden vormden al een meerderheid. Deze week bleek uit de stemuitslagen dat het voorstel inderdaad aangenomen is.

Wethouder Egbert de Vries accepteert de wens van de meerderheid van de gemeenteraad. "We zullen zeker een uitgebreid verkeers- en kentekenonderzoek doen alvorens we besluiten over de uitvoering van de pilot knip Weesperstraat", laat zijn woordvoerder weten.

De woordvoerder zegt verder dat De Vries de gemeenteraad goed op de hoogte blijft houden over de Weesperstraat.