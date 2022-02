Justin uit Volendam vanavond te zien bij populaire dragqueen show: 'het is zo magisch'

Vanavond is Justin Mooijer uit Volendam, beter bekend als de populaire dragqueen Janey Jacké voor het eerst om 22.00 uur op BBC te zien. Zij is één van de negen deelnemers in RuPaul's Drag Race UK vs The World. "Je moet zoveel dingen samen doen binnen één platform en dat maakt het zo magisch, zo interessant", vertelde Jacké vandaag bij Radio Lunchroom .

Internationaal won Justin Mooijer al prijzen en zijn naam is dan ook bekend buiten Europa, zo deed hij grote shows in de VS. In de dragrace Holland werd hij tweede. Vandaag is een spannende dag voor Justin, beter bekend als de populaire dragqueen Janey Jacké.

Want vanavond is zij te bewonderen tijdens het nieuwe televisieprogramma RuPauls Drag Race UK vs The World. In de realityshow laten de deelnemers zien dat zij onder andere hun haren, kleding, make-up, dansen, zingen, acteren kunnen doen en grappig en af en toe 'bitchy' zijn. Zelf vergelijkt Janey dit met het Wereldkampioenschap voetbal, de Olympische Spelen en het Eurovisie Songfestival tegelijk.

"28 uur geëdit in één uur", dat is wat Justin terug te zien krijgt. "Je weet wat je hebt gezegd, maar weet niet hoe je er op televisie uitkomt. Het is spannend, want je hoort jezelf wel praten, maar je beseft je zelf niet dat je bijvoorbeeld zo klinkt. Hoe ervaren mensen mij? Hoe kom ik over? Dat is echt een leerproces voor mijzelf."

Dat Janey zichzelf is, is ook te zien in de studio. In spijkerbroek en t-shirt, maar met prachtige kunstnagels met glitters. "Deze draag ik altijd, en ik doe hier alles mee. Boterhammen smeren en ook mijn lenzen in- en uitdoen."

Talentenjacht

In de talentenjacht krijgen de dragqueens allemaal opdrachten, en moeten ze elke aflevering weer met nieuwe bijzondere outfits de catwalk op. Ze strijden om de titel Next Drag Global Superstar. "We spreken 'the universal language of love' in het programma, maar daardoor kun je elkaar ook gaan uitdagen, pushen en voor het blok zetten. Dat maakt het natuurlijk te gekke televisie."