9.264 mensen positief getest op corona, bijna twee keer zoveel als vorige week

In Alkmaar en omstreken zijn afgelopen week 9.264 mensen positief getest op het coronavirus. Hiermee is het aantal bijna 2.000 besmettingen hoger dan vorige week. Toen werden 7.379 mensen positief getest. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In Dijk en Waard zijn in de afgelopen week verhoudingsgewijs de meeste mensen positief getest. Per honderdduizend inwoners kregen zo'n 3.571 mensen te horen dat ze besmet waren. In de praktijk komt het er op neer dat 3.097 mensen uit Dijk en Waard positief zijn getest op het virus.

Castricum staat - net als vorige week - op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners. Hier zijn per honderdduizend inwoners zo'n 3.444 mensen positief getest. Omdat de gemeente net iets meer dan 35.000 inwoners telt, zijn in de praktijk 1.243 Castricummers positief getest op het virus.

Bergen heeft - ook net als vorige week - de minste (geregistreerde) besmettingen per honderdduizend inwoners. Per honderdduizend inwoners van de gemeente Bergen zijn zo'n 2.137 mensen positief getest. In de praktijk komt het er op neer dat 635 inwoners uit de gemeente positief getest op het virus.

