Gooise besmettingscijfers stijgen, maar aantal ziekenhuisopnames daalt verder

Er zijn afgelopen week weer minder mensen uit 't Gooi met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Vijf mensen moesten worden opgenomen, een week geleden waren dat er nog zes. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het aantal nieuwe positieve coronatesten nam wel flink toe.

Van het aantal ziekenhuisopnames komen er drie uit Hilversum, de twee anderen uit Laren en Huizen.

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief werd getest op het coronavirus, steeg afgelopen week met zo'n vijftien procent. Daarmee ligt het aantal besmettingen wel een stuk hoger, maar de grootste stijging lijkt achter de rug. Vorige week verdubbelde het aantal besmettingen namelijk nog.

Weesp springt er van alle gemeenten het meest bovenuit. De stad heeft niet alleen de meeste besmettingen van de hele regio, maar zag ze ook het hardst toenemen. Afgelopen week zijn er in Weesp per 100.000 inwoners 4.128,1 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 844 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 553 mensen een week eerder.

Laren meldt daling

Ook Laren valt op. De gemeente heeft niet alleen de laagste besmettingscijfers van de regio, maar meldt zelfs een daling. In het dorp werden afgelopen week per 100.000 inwoners 1.912,6 mensen positief getest. Dat komt neer op 218 mensen. Een week geleden waren dat nog 257 mensen.

Ook in Huizen liggen de cijfers iets lager dan vorige week.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: