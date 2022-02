Ondanks extra geld kunnen veel West-Friese scholen leerachterstanden niet wegwerken

Scholen krijgen extra geld van de overheid om leerachterstanden door corona in te halen. Maar toch staat het inhaalprogramma op veel scholen stil. Ze gebruiken het geld nu vooral om zieke leraren op te vangen. "Met de huidige coronabesmettingen is het echt nijpend."

Om dit soort problemen aan te pakken zetten West-Friese scholen geld in van het Nationaal Programma Onderwijs.

In totaal ging er 8,5 miljard euro extra naar scholen in Nederland, geld dat ze zelf mogen besteden om achterstanden – die ontstaan zijn door de coronacrisis – weg te werken. Ook sociale achterstanden zijn daar onderdeel van. Het bedrag ontvangen ze dit en volgend schooljaar.

Maar in de praktijk pakt het toch ietsjes anders uit. Oorzaak: teveel leerkrachten en leerlingen die ziek of in quarantaine thuiszitten door corona. Scholen gebruiken het geld nu vooral om zieke leraren te vervangen. "Met de huidige besmettingen is het lastig om die plannen goed uit te voeren", zegt directeur Stef Macke van het Tabor College d'Ampte in Hoorn.

Aantal stagiairs verdriedubbelt

Zo werd dit bedrag bij basisschool 't Vierspan in Hoogkarspel besteed aan extra onderwijsassistenten. "Daar zijn we heel blij mee, want die staan nu voor de klas", zegt Stoker. "De investering was fantastisch, maar kan nu niet gebruikt worden, waarvoor het eigenlijk bedoeld was, zoals inhaalonderwijs en extra ondersteuning."

Ook bij de basisscholen die onder Stichting Penta vallen, is het bedrag vanuit de overheid besteed aan extra handen en leerkrachten. "Vanwege het lerarentekort hebben we bedacht om fors op te leiden", vertelt Knoops. "Zo is het aantal stagiairs verdriedubbelt."

Studiecentrum

Het Tabor College d'Ampte kon dankzij de steun oud-collega's, die gepensioneerd zijn, inzetten, die kinderen helpen bij het maken van hun huiswerk. "Daarbij hebben we een studiecentrum opgezet waar onze leerlingen vijf dagen per week terecht kunnen in stille werkplekken", aldus Macke. "Ze krijgen daarbij gerichte begeleiding en worden geprikkeld om verder te leren."

Maar veel scholen zijn ook bezig om hun onderwijs op sociaal-emotioneel vlak te verbeteren, zo ook Macke.

Hij vervolgt: "We werken met jongerenwerkers, die de hele week aanwezig zijn. Ze praten met kinderen die het moeilijk hebben of ze gaan samen buiten spelen. Praten met kwetsbare en eenzame kinderen helpt enorm. Zo lopen ze geen leerachterstanden op." De basisschool besteedt hier veel aandacht aan, zegt de directeur. "Ik zeg altijd: 'Investereer aan de voorkant, om zo dure zorg aan de achterkant te voorkomen'. Zeker in deze tijd."