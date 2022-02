Man (45) en vrouw (39) uit Vijfhuizen vast voor uitbuiting man in bedrijfspand Lijnden

De opsporingsdienst van de arbeidsinspectie heeft vandaag in Vijfhuizen een 45-jarige man en een 39-jarige vrouw opgepakt voor het uitbuiten van een werknemer. Die werknemer zou zijn gedwongen te werken in een loods in Lijnden en onder slechte omstandigheden werd gehuisvest.

Het balletje ging rollen toen de werknemer aangifte deed. Hij verklaarde dat hij door beide verdachten werd uitgescholden, mishandeld en uitgebuit. "Hij heeft in dat bedrijfspand in Lijnden gewerkt en op verschillende plaatsen gewoond", aldus een woordvoerder van de arbeidsinspectie.

De man verklaarde ook dat hij niet vrij was om te gaan en staan waar hij wilde. Toen het hem wel een keer lukte om de benen te nemen, heeft hij aangifte gedaan.

'Soms zonder toilet'

Ook de arbeidsinspectie heeft inmiddels 'het vermoeden dat de man voor zijn werkzaamheden weinig of geen loon heeft gekregen'. Bovendien zou de man 'in steeds slechtere omstandigheden zijn gehuisvest'. "Soms zonder water, douche en toilet", schrijft de inspectie in een persbericht.

Behalve het bedrijfspand in Lijnden is ook de woning van de verdachten in Vijfhuizen doorzocht. Daarbij zijn de fysieke en digitale administratie in beslag genomen, net als goederen en geld. De woordvoerder laat weten dat de verdachten worden verhoord en vastzitten.