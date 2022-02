Alkmaarders geven hun bestuur een 5.8 als rapportcijfer voor de afgelopen vier jaar

Bijvoorbeeld of Alkmaar de afgelopen vier jaar voldoende heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken . Hierop overwegend negatief gereageerd. 55 procent is het niet tot helemaal niet met de stelling eens. 20 procent reageert met 'neutraal', 17 procent is het eens tot helemaal eens met de stelling en 9 procent geeft aan geen mening over de stelling te hebben.

329 respondenten uit de gemeente Alkmaar vulden de vragenlijst in. Naast dat we hen vroegen een rapportcijfer te geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroegen we ook naar meer specifieke besluiten die de afgelopen bestuursperiode zijn genomen. Hieronder een aantal hete hangijzers:

Hiermee doet Alkmaar het relatief 'goed'. Van de dertig Noord-Hollandse gemeenten waarbinnen de enquête gehouden werd, scoren twaalf gemeenten hoger. Het hoogste cijfer is een 6.7 voor Huizen. Het laagste rapportcijfer is een 4.0 voor Hollands Kroon.

Lachgasverbod

Sinds 5 augustus 2021 riskeren mensen die in Alkmaar betrapt worden op het gebruik of verhandelen van lachgas een boete van honderd euro. Ook het 'treffen van voorbereidingen om lachgas te gebruiken' wordt gezien als overtreding.

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat Alkmaar er goed aan heeft gedaan het lachgasverbod in te stellen in de hele gemeente. 25,2 procent is het met de stelling eens, 61,3 procent is het er helemaal mee eens. 2,1 procent is het er niet mee eens en nog eens 2,1 procent is het er helemaal niet mee eens. 2,7 procent heeft hier geen mening over.

Statushouders

Op de stelling 'het huidige bestuur had meer ruimte moeten bieden voor het huisvesten van statushouders' lopen de meningen behoorlijk uiteen. 40,6 procent is het ermee eens tot helemaal mee eens. 39,8 procent is het ermee oneens tot helemaal mee oneens. Ruim een kwart is er 'neutraal' over en 3,6 procent heeft geen mening.

Afgelopen jaar werd in de Alkmaarse gemeenteraad heftig gedebatteerd over het wel of niet opvangen van asielzoekers en het huisvesten van statushouders. In september zorgde het onderwerp er zelfs voor dat de coalitie uiteen viel.

