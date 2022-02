Automobilist rijdt in op tegenligger bij verkeersruzie op Sloterweg: "Dit was niet mals"

Een automobilist is gistermiddag op een tegenligger ingereden bij een ruzie op de Sloterweg in Nieuw-West. Deze bestuurder werd even daarvoor door die tegenligger in een sloot geduwd nadat hij woorden had gekregen met hem, vermoedelijk over een verkeerssituatie. Hij stapte daarna in zijn auto en reed vol tegen het portier van zijn opponent.

De ruzie gebeurde rond 17.30 uur. De bestuurders van twee auto's kregen ter hoogte van de wegversmalling van de Sloterweg een conflict, wat vervolgens uitmondde in een vechtpartij. Bij die vechtpartij werd een van de twee in de sloot geduwd. Dat is te zien in onderstaand filmpje.

Ruzie op de Sloterweg - NH Nieuws

Een getuige vertelt aan AT5/NH Amsterdam: "Wat ik zag was dat twee automobilisten elkaar niet de ruimte wilden geven. Dat veroorzaakte de ruzie." Vervolgens stapte een van de automobilisten weer in zijn voertuig. De man in het natte pak stapte toen ook in zijn auto en reed vervolgens twee keer in op de ander. "Dit was niet mals", vindt de getuige. "Ik vind het een poging van doodslag." Het filmpje van het moment van de aanrijding is in onderstaande bericht te zien op Twitter.

Op verzoek de 2 filmpjes van de ruzie op de #Sloterweg weggehaald. Deze is minder identificeerbaar. Het geeft weer hoeveel frustratie en agressie er wel eens is daar. pic.twitter.com/Swaig9mxh6 — Maikel Solzjenitsyn⚒ (@maikeltjeonline) January 31, 2022

'Wekelijks bonje op de Sloterweg' De getuige, die tevens in de buurt woont, laat weten dat ruzies en irritaties bij automobilisten op de Sloterweg vaker gebeuren. "Er is toch wel wekelijks raak op de Sloterweg. Dan is het druk hier in de straat en geven automobilisten geen voorrang. Dan hoor je getoeter over en weer van ongeduldige autobestuurders. Maar de ruzie van gistermiddag was wel een zwaar dieptepunt." Na het incident zijn beide mannen met een ambulance ter controle overgebracht naar een ziekenhuis. Ze zijn volgens de politie allebei van plan aangifte tegen elkaar te doen. Om de veiligheid te verbeteren wordt de te drukke Sloterweg na lang gesteggel binnenkort afgesloten voor doorgaand verkeer.

Ruzie op Sloterweg

Ingereden auto Sloterweg Volgende