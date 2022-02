Kapitein en eerste stuurman van de Julietta D aangehouden voor onderzoek

Dat laat een woordvoerder van de landelijke politie weten aan NH Nieuws. Een stuurman en de kapitein mogen het schip niet verlaten tenzij dit strikt noodzakelijk is. De politie onderzoekt nu of dit gisteren het geval was.

Storm Corrie

Het schip dat in de problemen raakte, is de Julietta D uit Duitsland. Het vrachtschip kwam voor de kust van IJmuiden in botsing met een olietanker tijdens storm Corrie, waarna er water de machinekamer in liep.

Het schip was compleet stuurloos en was nogal in beweging door de hoge golven en harde wind. Helden van de Kustwacht en NHV Helicopters wist de bemanning op tijd van het schip te krijgen.

Nadat de kapitein en de eerste stuurman het schip verlieten raakte het schip in een drift. Hierna raakte het een 'high voltage' station. Er wordt nu onderzocht in hoeverre de kapitein en eerste stuurman verantwoordelijk zijn voor de schade. "Als je bijvoorbeeld uit een rijdende auto springt, en die auto maakt schade. Dan ben je alsnog verantwoordelijk", vertelt de woordvoerder.

Zowel de kapitein als de eerste stuurman zitten nog vast.