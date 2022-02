Gemeentelijk besluit over IKC Hoogwoud wekt verbazing op bij buurtbewoners

De ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Hoogwoud is weer een stap dichterbij: het college heeft ingestemd met een 'voorlopig' ontwerp. In het vierde kwartaal van dit jaar moet het terrein, waar het nieuwe centrum moet komen, bouwklaar zijn. Toch heerst er grote onvrede bij buurtbewoners, met name voor het ontwerp dat Opmeer heeft gekozen.

Dit zijn de locaties die een nieuwe bestemming krijgen - NH Nieuws / Gemeente Opmeer

In het Integraal Kindcentrum (IKC) wordt onder meer ruimte gemaakt voor een nieuwe kinderopvang, een basisschool en een naschoolse opvang. Ook houdt Opmeer rekening met een grotere ruimte voor de jeugdbibliotheek in Hoogwoud. "Eerst was de oppervlakte van de ruimte twintig vierkante meter, maar na lang wikken en wegen heeft de gemeente besloten om de ruimte te vergroten naar vijftig vierkante meter. Daar zijn we blij mee. Ook voor de kinderen is het prettig", zegt Conny Kocks, voorzitter van Jeugdbibliotheek Hoogwoud. Omdat de intrede van de bibliotheek financiële gevolgen heeft, moet de raad hierover nog een beslissing nemen. Wanneer dat is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ander ontwerp gekozen Vanuit de buurtbewoners is er kritiek op het plan van de gemeente. Zo zou ze voor een ander ontwerp hebben gekozen, en niet voor het ontwerp dat de participatiegroep als voorkeur heeft opgegeven. "Er lagen twee versies op tafel", licht buurtbewoonster Astrid Luken toe. "Het pand op de eerste versie stond meer van de ecologische vijver af. Ook stond het pand meer op de straat gericht." Daarbij is de hoofdingang anders dan bij het tweede ontwerp, zegt zij. "Die komt nu uit op de Burgemeester Heijmansstraat, waar nota bene een busbaan ligt." 80 procent van de stemmen De participatiegroep, bestaande uit tientallen buurtbewoners, had met 80 procent van de stemmen een sterke voorkeur voor het tweede ontwerp. Daarbij ging het niet alleen om de ligging van het gebouw – verder van de ecologische vijver af – maar ook om de groenstrook rondom het gebouw dat hierdoor meer intact zou blijven. Het ontwerp waarvoor de gemeente heeft gekozen, doet volgens Luken afbreuk aan de rest van de omgeving. Zo zou dit ontwerp groter en hoger zijn dan wat voor de buurt wenselijk is. "Het pand waar het kindercentrum in komt, moet negen meter hoog worden", zegt zij.



Luken vervolgt: "Dat is absurd. Het gaat de buurt absoluut niet versterken. Misschien wordt het wel een heel mooi pand, maar niet voor deze omgeving."

Lees ook West-Friesland Gemeenteraad Opmeer neemt definitief besluit over IKC Hoogwoud

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie