Productielocatie voor verboden middelen en medicatie ontdekt in Helders havengebied

In het Helderse havengebied is vorige week een plek ontdekt waar verboden medicatie en prestatieverhogende middelen werden geproduceerd. Er is het een en ander in beslag genomen; naar de man die betrokken was heeft de politie een onderzoek gestart.

Een grote hoeveelheid verboden middelen is in beslag genomen, zo meldt de gemeente Den Helder. Ook werden andere spullen ingenomen, zoals een tabletteringsmachine, een pillentelmachine, weegschalen en een poedermengmachine.

Wat voor soort pillen er exact werden gemaakt, is niet bekend gemaakt.

"Dit laat wel zien hoe waardevol het is om dit soort controles integraal aan te pakken", vond burgemeester Jan de Boer van Den Helder. "Nodig ook omdat in een havengebied mensen, geld en goederen bij elkaar komen. Er zijn tal van ondernemingen gevestigd, er komen veel verschillende bezoekers en er is weinig sociale controle omdat er bijna geen woningen zijn. Ze zijn ook een open verbinding met het buitenland. Dat maakt ze interessant voor criminelen."

Controle

De doorzoekingen werden gedaan tijdens een grootschalige controle op inmenging van criminaliteit in de havengebieden van Den Helder, Den Oever en IJmuiden. Op de andere locaties is, voor zover nu bekend of is gedeeld door de gemeenten, niets gevonden.

Een van de doelen van de controle was om ondernemers bewust te maken van de gevaren. Zo kregen mensen een flyer waarin stond hoe ze misstanden konden herkennen en melden.

Vertrouwen

"Wij hebben vertrouwen in onze visserij", vulde burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon aan. "Maar weten ook dat de sector interessant is voor criminelen. Meestal gaat het gewoon goed, maar het is en blijft een aantrekkelijke plek voor ondermijnende activiteiten."