Piepjong en kandidaat raadslid: deze jongeren voelen zich geroepen door lokale politiek

Tieners en twintigers die de gemeenteraad in willen; wat bezielt ze om zich kandidaat te stellen, straks taaie stukken te moeten lezen en met veertigers, vijftigers en zestigers in discussie te gaan over lokale zaken? Na een belronde langs drie piepjonge kandidaten in Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort blijkt dat ze zich, misschien wel meer dan ooit, geroepen voelen om iets aan de problemen te doen waar ze zelf mee te maken hebben.

Friso le Poole uit Bloemendaal is pas 15 jaar en staat als kandidaat voor D66 in Bloemendaal op de lijst en wel op de 4e plek. "Ik ben een soort van half gevraagd. Het werd me aangeboden." Lang hoefde de scholier hier niet over na te denken. De politiek gaat over zijn toekomst. "Ik vind het belangrijk en ik snap ook wel dat raadslid niet voor iedereen van mijn leeftijd is weggelegd." Hij stond aanvankelijk op de 7e plek en is dankzij de leden van D66 doorgeschoven naar een 4e plek.

Wegman wil in Haarlem vooral inzetten op het bijbouwen van woningen. Zo'n tienduizend in de komende vier jaar. Het nieuws van afgelopen week dat er in het oude V&D-pand luxe appartementen komen, vindt ze teleurstellend. "Zo los je het probleem niet op."

Precies de problemen die ze zelf ervaart rondom het vinden van een betaalbare woning, drijft haar richting de politiek. "Ik heb politiek altijd wel interessant gevonden. Ik zat al eerder bij de jongerenclub van de PvdA. En de problemen die er op dit moment zijn, zijn juist voor jongeren heel groot. Die moeten een stem krijgen in de politiek en daarom wil ik die politiek in.

Bowien Wegman is 24 jaar en staat op de 10e plek als kandidaat voor de PvdA in Haarlem. Ze studeert communicatiewetenschappen aan de UVA en zit in haar derde jaar. Het plan is om haar bachelor dit jaar af te ronden en ze twijfelt nog over doorstuderen.

"We moeten meer in gesprek met jeugdraden, want de stem van jongeren is nu niet goed vertegenwoordigd"

Hij wil vooral aandacht voor klimaat en duinbehoud in zijn gemeente. "We moeten gewoon geen gekke dingen gaan bouwen op het strand bijvoorbeeld. Bloemendaal is de groenste gemeente van Nederland en daar moeten we goed mee omgaan om dat te behouden."

Daarnaast wil hij meer jongerenrepresentatie in de lokale politiek. "We moeten meer in gesprek met jeugdraden, want de stem van jongeren is nu niet goed vertegenwoordigd." En als laatste wil hij een open bestuurscultuur creëren en daar heeft hij ook al ideeën voor. "Er moet gewoon één duidelijke plek komen waar mensen informatie kunnen vinden over wat er besproken en besloten wordt in de Bloemendaalse politiek."

Zandvoort

Mirko Gerrits, student bedrijfskunde uit Zandvoort is 20 jaar en lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Zandvoort Echt Een (ZEE). Gerrits ziet in het dagelijks leven dat leeftijdsgenoten van het pad af raken en dat zette hem aan het denken. "Ik zie ze extreme gedachtes krijgen en ik denk er dan aan hoe je dat tegen kunt gaan", zo vertelt hij. Door zijn deelname aan de politiek hoopt hij bij te kunnen dragen aan positieve veranderingen. Hoewel zijn partij niet uitsluitend gericht is op jongeren en problemen waar jongeren mee te maken hebben. "Wij zijn er voor iedereen, jong en oud", zo vertelt hij. "Ik wil me vooral gaan inzetten voor het verbeteren van de bestuurskracht."