Gemeentebestuur verhuist naar Brinkhuis, maar wil kleine huurders niet eruit dwingen

Het college van Laren gaat het gemeentebestuur verhuizen van het huidige raadhuis aan de Eemnesserweg naar het Brinkhuis, de sociale en culturele ontmoetingsplaats aan de Brink. Dit zou volgens het college veel voordelen met zich meebrengen, maar het gaat ook betekenen dat een aantal huurders die al in het Brinkhuis zitten naar een andere plek in het huis worden verdrongen.

Volgens de plannen die er nu liggen zal het gemeentebestuur in het Brinkhuis anderhalve verdieping in beslag nemen. Daarmee zullen ze de kleine huurders verdringen naar een andere plek in het gebouw.

Vooraf aan de laatste raadsvergadering, waar het besluit is van verhuizing is genomen, heeft het college al gesproken met de grootste huurders van het Brinkhuis: Versa Welzijn en de bibliotheek. Met de kleinere huurders is dit pas na afloop gebeurt. Hierop zegt verantwoordelijk wethouder Den Dunnen: "het heeft geen zin om alvast in te lichten als het besluit nog niet genomen is." De kleinere huurders waren hier niet blij mee, maar de gesprekken met de huurders is wel al begonnen.

Het college hoopt dat de kleinere verhuurder genoeg flexibel zijn om naar een andere plek in het Brinkhuis te komen. Wel benadrukt het college dat ze zich zullen inspannen om iedereen in het Brinkhuis te houden. Ze hopen niet dat ze met hun intreden de kleinere huurders helemaal uit het Brinkhuis verdringen.

De kleine huurders laten weten nog af te wachten met welke alternatieven voor plekken het college en het Brinkhuis zullen komen.

Argumenten voor verhuizing

Het college ziet veel voordelen in het verhuizen naar het Brinkhuis. Zo kampt het Brinkhuis nu met een flinke leegstand, volgens de burgemeester is slechtst 30 tot 40 procent van het Brinkhuis gevuld en daarmee 'waanzinnig noodlijdend. Door het gemeentebestuur hoopt het college de exploitatie op te stuwen en met de huur te helpen de begroting rond te krijgen. Het college denkt hiermee zo'n 70.000 euro aan structurele kosten te besparen en de huur die het aan het Brinkhuis betaald dan ook terug te zien in de gemeentebegroting.