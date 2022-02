Hart Voor Haarlem en Liberaal Haarlem als één partij door naar gemeenteraadsverkiezingen

De samenwerking tussen beide partijen lag voor de hand. De vrouwen kennen elkaar al jaren uit de lokale politiek én ze hebben de overeenkomst onvrijwillig uit hun partij te zijn gestapt. Mirjam Otten stapte in 2018 uit de VVD en nam haar zetel mee, Van Zetten stapte in 2014 uit de D66.

Samenwerken

Vanaf het moment dat Otten uit de VVD stapte, bood Van Zetten haar fractiekamer aan en daar begon de samenwerking. "Ik merkte vanaf het begin dat het goed liep tussen ons", vertelt Otten aan de telefoon. "We deden meteen veel samen."

Serieus

Volgens Otten is Hart voor Haarlem met de samenwerking een gedegen partij die serieus wordt genomen. "We hebben allebei ontzettend veel ervaring en vertegenwoordigen een groot gedeelte van inwoners van Haarlem. Ik heb dan ook ontzettend veel zin in de verkiezingen", aldus Otten.

Over het aantal zetels is Otten optimistischer dan Van Zetten. "We gaan voor vier zetels en een wethouder. Onze ambitie is om in het volgende college te komen", zegt Otten. Van Zetten beaamt de ambitie voor het college, maar gokt op drie zetels.

Hoeveel zetels het zullen worden, wordt duidelijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart.