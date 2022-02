Gemeente Den Helder maakt per direct een einde aan een illegale 'kroeg' in een loods

De gemeente Den Helder heeft gisteren per direct een einde gemaakt aan een illegale 'kroeg' in een loods aan de Bedrijfsweg. De loods was volledig ingericht als een bar. De gebruiker van de loods heeft een last onder dwangsom gekregen, wat betekent dat hij bij elke volgende overtreding 5.000 euro aan de gemeente moet betalen.

Aan de last onder dwangsom is een maximumbedrag gesteld van 50.000 euro. Burgemeester Jan de Boer van Den Helder vond de actie niet meer dan logisch. "Dit soort hardnekkige illegale praktijken zien we niet door de vingers. Het is daarbij zuur dat dit gebeurt, terwijl horecaondernemers vanwege de coronamaatregelen hun zaak gesloten moesten houden, en de nachthoreca nog steeds beperkingen kent."

Provocerend en dreigend

De gemeente Den Helder had tot de sluiting besloten na een reeks van overtredingen in de loods. Na meerdere meldingen van overlast ging de politie de laatste weken ieder weekend langs bij de loods. In de provisorische 'bar' werd luide muziek gedraaid en zaten gemiddeld 25 mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Zij benaderden, volgens de gemeente, de politie 'soms provocerend en dreigend'.

De politie nam de muziek in beslag, maar daarmee voorkwam ze niet dat de loods in gebruik bleef als kroeg. De gemeente besloot zodoende om per direct een einde te maken aan de activiteiten. De namen van de aanwezigen zijn door de politie genoteerd.