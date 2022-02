2G-systeem voorlopig de ijskast in

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kuipers nader te laten onderzoeken 'in welke specifieke

omstandigheden een coronatoegangsbewijs dat gebaseerd is op 2G ingezet kan worden, zodat het een proportionele maatregel kan zijn'.

In de Tweede Kamer is buiten de coalitie weinig steun voor de maatregel. Vandaag wordt er in de Kamer gestemd om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. De SGP diende daartoe een motie in, samen met Kamerlid Pieter Omtzigt.

Volgens Kuipers blijkt uit een rapport van de TU Delft dat het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G in de huidige coronasituatie zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering van het 2G-systeem. Bij 3G moeten mensen aantonen dat zij recent negatief zijn getest, zijn genezen of zijn gevaccineerd.

Burgemeester Femke Halsema sprak zich eerder al uit tegen het 2G-systeem.