West-Friese scholen blijven open: "Maar het is met kunst- en vliegwerk"

Scholen in West-Friesland worstelen massaal met de coronabeperkingen. Ze zijn open, maar in de praktijk zitten veel kinderen en leraren toch weer thuis. "Door de nieuwe maatregelen is het nog onzekerder geworden", vertelt Gea Knoops van Stichting Penta.

Zowel op basisscholen als bij het voortgezet onderwijs moeten scholen alle zeilen bijzetten om leerlingen toch onderwijs te kunnen geven, die zij nodig hebben om geen leerachterstand op te lopen. "We waren blij dat we na de kerstvakantie weer open mochten en zijn met veel enthousiasme gestart", vertelt bestuursvoorzitter Gea Knoops van Stichting Penta, waar twaalf basisscholen onder vallen. "In onze eerste week ging het nog redelijk, maar sinds de tweede week moeten we door een tekort aan leerkrachten al werken met afstandsonderwijs", vervolgt zij. Dit beeld wordt ook bevestigd door directeur Durk Stoker van basisschool 't Vierspan in Hoogkarspel. "Op dit moment is de situatie dramatisch", vertelt hij. Kunst- en vliegwerk Volgens de directeuren ligt de focus momenteel op het openhouden van de scholen, al gebeurt dat met kunst- en vliegwerk. Zo worden er onderwijsassistenten of oud-collega's ingezet om voor de klas te staan als er een leerkracht ziek is. Ook ouders zijn gevraagd om mee te denken. En als een leerkracht in quarantaine zit en geen klachten heeft, proberen ze het onderwijs online te laten doorgaan. Ook Stef Macke, directeur van het Tabor College d'Ampte in Hoorn, kent een moeilijke periode met ruim tweehonderd kinderen die thuiszitten. "Toch zijn we zijn blij dat door de versoepelingen veel leerlingen weer naar school kunnen komen." Het aantal leerkrachten van de basisschool dat wegens corona of quarantaine thuiszit, schommelt rond de achttien. Het laten doorgaan van de lessen kan lastig zijn, want invallers zijn nauwelijks te vinden, benoemt hij. "Je hebt er extra last van, omdat er sowieso al een lerarentekort heerst", vult Stoker aan. "Iedereen die ook maar enigszins aan de school verbonden is, werkt hier nu. Als leerkracht kun je contact met de kinderen niet vermijden, dus we proberen aan iedereen aan te geven dat zij zichzelf en anderen zoveel mogelijk moeten beschermen."

Quote "De continuïteit is niet te waarborgen. Het is allemaal onvoorspelbaar en onbeheersbaar" gea knoops, bestuursvoorzitter stichting penta

Crisismanagement "De inzet van ons personeel is enorm", zegt Macke. "Iedereen doet wat hij kan, maar ook wij lopen tegen een lerarentekort aan. Het wordt nu veelal opgevangen door oud-collega’s, en soms staat er een invaller voor de klas." Naast zieke leraren zijn ook in bijna alle klassen leerlingen afwezig, waardoor leraren vaak niet met meer dan twintig leerlingen voor de klas staan, maar met acht of negen leerlingen. Bij drie scholen van Stichting Penta konden leerlingen door het grote aantal besmettingen alleen naar school komen voor noodopvang. Al deze lessen werden online gegeven. De directeuren geven aan dat ze door de vele afwezigen extra veel moeten vragen van het personeel dat wel inzetbaar is. "Het is gewoon crisismanagement. Ik ben ontzettend trots op onze schoolleiders, want dit is bijna niet te doen", vertelt Knoops. "De continuïteit is niet te waarborgen. Het is allemaal onvoorspelbaar en onbeheersbaar." Stoker tot slot: "Ik hou elke dag mijn hart vast om te kijken door wie ik nu weer gebeld word."

