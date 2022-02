'Slinkse zetelrover' Jan van der Starre breekt met Senioren Dijk en Waard

Bij de herindelingsverkiezing in de nieuwe gemeente Dijk en Waard kwam Senioren Dijk en Waard met vier zetels in de gemeenteraad. De 72-jarige campagneleider Jan van der Starre van de seniorenpartij dreigde net buiten de boot te vallen doordat lijstduwer Gijs Dirkmaat met voorkeursstemmen werd gekozen. Dirkmaat nam de zetel niet in, zodat Jan van der Starre alsnog de vierde zetel van Senioren Dijk en Waard kon innemen.

Daamee werd Jan van der Starre beloond voor zijn inzet als campagneleider. Fractievoorzitter Joke van Ruitenbeek laat aan mediapartner Dijk en Waard Centraal weten dat er de afgelopen drie weken niets is voorgevallen waardoor er een breuk tussen Van der Starre en de fractie kon zijn ontstaan. Jan van der Starre denkt daar anders over, en laat weten dat een mail aan zijn broer André met zijn keuze te maken heeft. Wat daar dan in heeft gestaan, wilde hij niet zeggen.

Eigen zetel

Vorige week heeft Van der Starre zijn vertrek aangekondigd uit de fractie, en liet weten de raadszetel voor zichzelf te houden. "Er gebeurden dingen in de partij waar ik me echt niet meer mee kon vereenzelvigen, er is bij mij iets geknapt. Ik heb de partij ooit opgericht en er de afgelopen jaren ziel en zaligheid ingestopt. Maar de emmer is vol gedruppeld en overstroomd", zo laat hij desgevraagd weten. Ook hier wil hij niet dieper op in gaan.

Donderdag introduceerde hij zichzelf als raadslid voor Authentiek Dijk en Waard, de partij van zijn broer die te weinig stemmen haalde voor een eigen zetel. Broer André was die partij gestart nadat hij een onverkiesbare elfde plek kreeg bij Senioren Dijk en Waard.

Op de website van Senioren Dijk en Waard valt nu te lezen: "Recentelijk werd duidelijk dat Jan van der Starre achter de schermen de campagne voerde voor zijn broer, terwijl hij tegelijkertijd officieel campagneleider voor de Senioren was." Bovendien liet André van der Starre volgens dit bericht na de verkiezingsavond weten 'dat zijn deelname aan de verkiezingen voornamelijk gemotiveerd was om de Senioren dwars te zitten'.

'Rotte appels'

De partij is slecht te spreken over het verlies van een raadszetel en de manier waarop dit is gegaan: "Maar aan de andere kant overheerst het gevoel van opluchting nu de rotte appels uit de partij zijn. De partij slaat deze zwarte bladzijde om en gaat nu met louter positief ingestelde mensen verder om inhoud te geven aan hun raadswerk", zo staat in de partijverklaring.

Het verlies van een raadszetel heeft geen gevolgen voor de nieuwe coalitie die de gemeente Dijk en Waard bestuurt. Die kon rekenen op de steun van 22 raadsleden, en met het verlies van een raadszetel is er nog steeds een meerderheid van 21 van de 37 raadszetels.