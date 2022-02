Noord-Holland ‘ontsnapt aan grote milieuramp’ bij botsing vrachtschip met olietanker

Gisteren botsten bij de kust van IJmuiden en Zandvoort twee vaartuigen op elkaar, waaronder een olietanker. Achttien opvarenden werden gered en een milieuramp werd ternauwernood voorkomen. Grote olierampen zijn Nederland tot nu toe bespaard gebleven, maar het komt regelmatig voor dat schepen olie lekken, na een ongeluk of door werkzaamheden in de haven.

De schrik zat er goed in bij Sebastian Dinjens, wethouder in Velsen, toen hij bericht kreeg over de botsing tussen de twee schepen. "De eerste zorg was natuurlijk meteen de bemanning en de mensen, dat is gelukkig door de mooie actie van de KNRM goed gelopen. Maar het had veel erger kunnen zijn", vertelt hij aan NH Nieuws.

Dinjens maakte zich allereerst zorgen over eventuele loskomende containers en wat er op onze stranden zou kunnen belanden. Net als bij de ramp met het schip MSC Zoe. Hierbij vielen 342 containers van boord. Negentien containers dreven naar de Waddenzee en een deel van de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland.

Olieramp

"Toen ik hoorde dat het om een olieschip ging schrok ik mij helemaal rot", vertelt Dinjens. De olietanker verloor geen olie. Was dat wel gebeurd, dan was dat catastrofaal. "Dat was een flinke natuurramp geweest. Niet alleen voor de Noordzee, maar ook voor de Waddenzee", licht hoogleraar ecologie Han Olff toe. "Dat is een van onze grootste en belangrijkste natuurgebieden."

Olierampen zijn een van de grootste catastrofes die kustgebieden kunnen treffen, weet Olff. "Zeevogels die van de zee eten raken onder de olie en kunnen niet meer vliegen. Via plankton kan het in andere vissen en zeezoogdieren terechtkomen."

Snelweg op zee

Dinjens pleit al jaren voor strengere regels voor de scheepvaart op de Noordzee. Het stukje zee voor de kust van Noord-Holland is een van de drukste vaarsnelwegen ter wereld.

De gemeente Velsen gaat nogmaals bij de minister aandringen om de maatregelen op zee te verbeteren. "Dat gaat dan om verschillende dingen, het chippen van containers of gps-baken voor echt gevaarlijke stoffen", vertelt de wethouder. "Er moeten gewoon betere regels komen voor onze snelweg op de zee."

Olff vindt het zorgwekkend dat het vrachtschip zo snel van anker is geslagen. "Zo'n grote storm was het ook niet, en ze zagen hem al dagen van tevoren aankomen", licht de hoogleraar toe. "Dat had ook net zo goed een olietanker kunnen zijn."

Het liep allemaal relatief goed af. De tanker kon met lichte schade doorvaren, maar de bemanning van het vrachtschip moest met helikopter van boord gehaald worden.