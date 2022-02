Joods Museum met vijf topstukken in Canon van Nederland

De vijf geselecteerde stukken vertegenwoordigen ieder een venster uit de Canon en vertellen een deel van de Nederlandse geschiedenis.

Topstukken

Zo wordt met De kaart van de plantages in Suriname het Nederlandse slavernijverleden belicht en krijgt Jonas Daniël Meijer een plek als eerste Joodse advocaat in Nederland. Verder gaat het om een schilderij van filosoof Baruch Spinoza, die met zijn revolutionaire ideeën zijn tijd ver vooruit was, en om een schilderij van Aletta Jacobs. de eerste vrouwelijke doctor in de geneeskunde.

Tenslotte staat het stuk een rol stof met Jodensterren symbool voor de isolatie en discriminatie van de Joodse bevolking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle sleutelstukken zijn te zien in de vaste tentoonstellingen in het Joods Museum in Amsterdam.

Canon van Nederland

De Canon van Nederland is een netwerk van sleutelstukken die de hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis laat zien. Het gaat om stukken uit musea door heel Nederland. In Amsterdam gaat het onder meer om stukken uit het Amsterdam Museum, het Scheepvaartmuseum, het Koninklijk Paleis, Museum Het Rembrandthuis, het Tropenmuseum en het Rijksmuseum.