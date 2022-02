GGD trekt de wijken in met pop-up priklocaties tegen corona

De GGD Kennemerland trekt vanaf deze maand Haarlemse wijken in om (booster)prikken te zetten. Dat gebeurt vandaag voor het eerst bij de Selimiye Moskee in het Reinaldapark. De GGD vond ook een alternatief voor de huidige priklocatie naast de ijsbaan, waar ze eind deze maand weg moeten.

Dat de gemeente gezondheidsdienst de bestaande priklocatie moet verlaten, is geen verrassing. Het was al bekend dat daar uiterlijk tot en met 21 februari kan worden gevaccineerd. Vanaf dat moment zal de hal weer gebruikt worden door sporters.

De GGD zocht de afgelopen tijd al naar andere locaties om vaccinaties te zetten, maar dat had weinig succes. Nu is er toch een oplossing gevonden: de nieuwe vaccinatielocatie wordt ingericht op een strook aan de noordzijde van het Kennemer Sportcenter, liet burgemeester Jos Wienen vorige week weten.

Pop-up priklocaties

Daarnaast worden de komende weken meerdere zogenoemde kleinere, pop-up priklocaties ingezet, zo schrijft de GGD op haar website.

Dat is vandaag iedere dinsdag bij Selimiye Moskee in het Reinaldapark. Volgende week zaterdag zal er ook geprikt worden bij stichting Samen Haarlem aan de Floris van Adrichemlaan 98. Of er daar vaker dan een keer wordt geprikt, kon de GGD ook nog niet zeggen.

Iedereen vanaf 12 jaar is daar welkom om zijn eerste of tweede prik te halen. Boosterprikken zijn beschikbaar voor iedereen die ouder is dan 18, mits het drie maanden gelden is dat je je laatste vaccinatie hebt gehad of ziek bent geweest. Er wordt gevaccineerd met Pfizer.

De vaccinatielocaties in Badhoevedorp, Haarlem, IJmuiden en Velsen blijven gewoon geopend voor prikken op vrije inloop en afspraak.