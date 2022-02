Boodschappentas vol mos levert vrouw fikse boete op

Wie een tas vol mos uit het bos in de omgeving van Schoorl meeneemt, riskeert een boete van wel 300 euro. Boswachter Theo Brouwer deelde er in december nog een bon voor uit. "Meestal blijft zoiets bij een waarschuwing, maar dit was wel heel erg veel."

Rendiermos is zeldzaam en staat daarom bij Staatsbosbeher op een lijst met beschermde soorten. "Het mos groeit alleen op hele schrale gronden. Zodra er ergens bomen of struiken groeien, heeft het mos op die plek geen kans meer", zegt Brouwer op NH Radio.

Een beukenootje, een tak of een paar bramen: veel mensen nemen na een boswandeling wel eens iets mee naar huis, ziet Theo Brouwer. Een boete levert het meestal niet op. "Beukenootjes en dat soort dingen: als het voor eigen gebruik is, moet dat zeker kunnen. Maar deze persoon had een tas vol rendiermos mee."

In December trof ik een verdachte aan met een tas vol Sierlijk Rendiermos. Dat vond ik veel te veel. #Schoorlseduinen . (Rendier mos is zo en zo niet toegestaan om mee te nemen ) Gelukkig vond de officier dat ook, deze komt met een strafbeschikking van 300€. 💚🤨 @staatsbosbeheer pic.twitter.com/NQbP3Kp5az

Kerststukje

De boswachter spreekt wel vaker bezoekers aan die iets willen meenemen. In de meeste gevallen levert het geen bon op: "Dan zorg ik ervoor dat ze het weer netjes terugleggen en hebben we er een goed gesprek over. Maar in dit geval geval ging het om een tas vol, dat is wel heel erg veel", zegt Brouwer. "Ik kon er mijn motorkap mee bedekken."

Brouwer denkt wel te weten waarom de vrouw een tas met rendiermos mee wilde nemen: "Het gebeurde in december. In die maand zie je wel vaker dat mensen het gebruiken voor kertstukjes."

Takken en bramen

Wie weleens een paar takken of een zakje bramen meeneemt, is daarmee niet gelijk de klos, laat Brouwer weten. "Zolang het maar niet te veel is. Hou bij het plukken van bramen bijvoorbeeld 250 gram aan, zo blijft er ook iets over voor andere mensen en dieren."