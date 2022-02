Auto over de kop in het water in Venhuizen, bestuurder raakt gewond

De hulpdiensten moesten maandagnacht uitrukken voor een ongeval op de N307 in Venhuizen. Een automobilist was de macht over het stuur verloren en belandde in de berm. De auto kwam op de kop in het water terecht.

De brandweer heeft in de auto en het water gezocht naar meerdere slachtoffers. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belandde in de berm. Het voertuig kwam op de kop in het water terecht.

