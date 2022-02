Uitgestelde verhuizing en wachten op bouw woonwijk door elektriciteitsprobleem

In de Alkmaarse wijk Overdie moet een het bedrijventerrein binnen een paar jaar plaats maken voor 1500 woningen. Als alles volgens plan gaat tenminste, want een aantal bedrijven wacht nu met het bouwen van een pand op een nieuwe locatie. De reden? Er is op die plek geen stroom.

“Dit is natuurlijk een prachtige locatie om te wonen. Vanuit de appartementen kun je zo langs het kanaal de stad in kijken.” Aan het woord is Mark Snijders, directeur van projectontwikkelaar Reales. De locatie waar hij het over heeft is bedrijventerrein Overdie. Nu een plek met zware industrie, zometeen een thuis voor bijna 1.500 huishoudens. Snijders ontving al enthousiaiste reacties op de plannen: "Het college en de raad zijn zeer positief over dit plan. Er wordt veel energie in gestoken om dit van de grond te krijgen.”

Maar wanneer de huizen er precies komen is nog even de vraag. Een aantal bedrijven die momenteel op Overdie zitten, zoals Stad Alkmaar en Overdie Staal, kunnen niet verhuizen. Reden: op de nieuwe locatie, het industrieterrein Boekelermeer, kunnen ze voorlopig niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarvoor is er te weinig ruimte op het net.