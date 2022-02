Wintertransferperiode ten einde: geen Bergwijn, Neres vertrekt en Ihattaren kiest voor Ajax

Vannacht kwam er een einde aan de winterse transferperiode van de Eredivisie. Op de laatste dag is het Ajax niet gelukt om Bergwijn naar Amsterdam te halen. Dus blijft het aantal winterse versterkingen voor Ajax op twee staan. De Amsterdammers namen Brian Brobbey op huurbasis over van RB Leipzig en Mohamed Ihattaren wordt gehuurd van Juventus, met optie tot koop. Brobbey is voorlopig uit de roulatie met een knieblessure en oud-PSV'er Ihattaren voegt zich eerst bij Jong Ajax.

Aanwinsten: Brian Brobby, RB Leipzig, Huur

Mohammed Ihattaran, Juvuntus, Huur met optie tot koop Vertrekkers: Max de Waal, PEC Zwolle, verhuurd

David Neres, Shakthar Donetsk, verkocht

Steven Bergwijn Vorige week meldde Ajax zich al bij Tottenham Hotspur met een bod van 18 miljoen voor Bergwijn, maar dat werd direct van tafel geveegd door Spurs. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers definitief afgezien van de komst van de vleugelaanvaller, die plotseling toch dertig miljoen euro had moeten kosten. Aanvankelijk leek het erop dat 25 miljoen euro ook genoeg was en daar wilde Ajax nog wel over doorpraten, maar een hoger bedrag wilden de Amsterdammers niet ophoesten. Het is waarschijnlijk een teleurstelling voor Ten Hag en Overmars die in Bergwijn hun droomkandidaat zagen. Al eerder in 2019 was er sprake van dat Bergwijn terug zou keren bij Ajax, maar die transfer was volgens PSV toentertijd 'onbespreekbaar'. Uiteindelijk vertrekt hij voor 30 miljoen naar Tottenham Hotspur. Bergwijn zorgde twee jaar terug voor veel gefronste wenkbrauwen bij de Ajax-fans door de volgende uitspraak te doen tijdens zijn presentatie bij de club uit London. "Vorig seizoen genoot ik er van dat jullie Ajax hebben verslagen", zei hij lachend voor de camera van Spurs TV. Hij doelt op de uitschakeling van Ajax tijdens de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

Bergwijn speelde tussen 2005 en 2011 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok na een incident tijdens een jeugdtoernooi. 'Stevie' Bergwijn werd op de bank gezet door jeugdtrainer Orlando Trustfull, waarna zijn vader met een witte zakdoek zou hebben gezwaaid, tot woede van Trustfull. Bergwijn werd vervolgens weggestuurd en opgepikt door PSV.

Mo Ihattaren Anderhalve week geleden werd al duidelijk dat Ajax dicht bij het aantrekken van Ihattaren was. Maar afgelopen zondag werd het dan echt bekendgemaakt. Ihattaren heeft in het verleden problemen gehad met verschillende clubs. Dus Ajax beseft dat het met Juventus-huurling een potentieel probleemgeval in huis haalt. Maar bij directeur voetbalzaken Marc Overmars overheerst het gevoel dat er een buitenkansje is aangetrokken. "Mo Ihattaren is nog maar negentien jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land", zegt Overmars zondag op de website van Ajax. "Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld." Ajax huurt Ihattaren tot en met december van dit jaar van Juventus. Er is een koopoptie voor twee miljoen euro afgesproken, zo meldt de Telegraaf. "Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd. Wij bieden hem deze kans en gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij", aldus Overmars.

Brian Brobbey Met de huur van Brian Brobbey komt er een verloren zoon terug in Amsterdam. Na een weinig succesvol halfjaar bij RB Leipzig staat Brian Brobbey weer tussen zijn vrienden op het trainingsveld in Amsterdam. De terugkeer van Brobbey is opmerkelijk, omdat hij vorig seizoen nog weigerde zijn aflopende contract te verlengen bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2020 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Brobbey is gehaald als vervanger voor Sébastien Haller, die met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup. Na twee goals tegen FC Utrecht waren de verwachtingen hoog voor de Amsterdamse spits, maar het liep uit op een deceptie. Hij liep vlak voor het maken van 0-1 tegen PSV een scheurtje in de binnenband van zijn knie op. De Amsterdamse spits is zes weken uitgeschakeld door knieblessure.

Nicolas Tagliafico Het is de 82ste minuut. Met het shirt strak in de broek staat Tagliafico tijdens de Klassieker in een lege Kuip aan de zijlijn te wachten om erin te komen. De wissel staat symbool voor de rol die de Argentijnse linksback heeft dit jaar bij de Amsterdammers: een reserverol. Als snel meldt Barcelona zich voor de ontevreden linksback. Ten Hag wil hem niet kwijt dit seizoen, vanwege het drukke speelschema. "Ik zal er zeker voor vechten om hem te behouden", zei hij op de persconferentie in aanloop naar de topper tegen PSV. De Catalaanse club wilde Tagliafico huren, maar daar ziet Ajax naar verluidt geen brood in. Hierdoor blijft de Argentijnse linksback in Amsterdam en kan Ten Hag opgelucht ademhalen.

David Neres David Neres verlaat na vijf jaar Ajax. De Braziliaanse aanvaller verkast naar Sjachtar Donetsk, dat een bedrag van rond de 15 miljoen euro voor hem over heeft. Neres arriveerde begin 2017 bij Ajax, dat hem overnam van São Paulo. Na een moeizaam half jaar ontpopte de kleine vleugelspits zich tot een van de smaakmakers in - onder meer - de fraaie CL-campagne van 2019. Voor veel Ajax-fans was de Braziliaan jarenlang de publiekslieveling. Voornamelijk door zijn vrolijkheid, humor en zijn Amsterdamse bluf. Met als hoogtepunt het Ajax-nummer 'Herres' van de Amsterdamse rapper Sevn Alias. "Ik zet Herres, ik zet Herres, op die flank als David Neres".

"Elke Ajax- supporter heeft goede herinneringen aan Neres", vertelt Kokkie in het AT5-programma Kale & Kokkie. In de historische uitwedstrijd tegen Real Madrid zorgt Neres al na ruim een kwartier spelen voor de 0-2 door de keeper Courtois te passeren met een stift. Het is volgens Kale & Kokkie het hoogtepunt van de buitenspeler. Bij Ajax speelde Neres 180 officiële duels, waarin hij 47 keer het net vond en 41 assists gaf. Bekijk hieronder het interview van AT5 met Neres.