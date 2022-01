Peiling verkiezingen Amsterdam: GroenLinks en D66 maken kans om de grootste te worden

De peiling volgt op het onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van D66 eerder deze maand. Volgens dat onderzoek zou GroenLinks de helft minder stemmen krijgen. Peilingen worden wel vaker in opdracht van politieke partijen uitgevoerd. Aan dit onderzoek in opdracht van GroenLinks deden in totaal zo'n 980 Amsterdammers mee vanaf 18 jaar.

Beste papieren

Uit de peiling wordt duidelijk dat GroenLinks bijna 16 procent van de stemmen zou krijgen. D66 komt uit op zo'n 15 procent van de stemmen en zowel de VVD als PvdA zouden bijna 11 procent van de stemmen krijgen. Doordat de betrouwbaarheidsintervallen overlappen van het onderzoek is nog maar de vraag wie van deze partijen daadwerkelijk de grootste wordt. Volgens de peiling van I&O Research hebben ze in ieder geval de beste papieren.

Nieuwkomers gaan goed scoren

De grote nieuwkomer uit het onderzoek vormt Volt. Volgens de peiling zou de partij zeker 8 procent van de stemmen krijgen, goed voor vier zetels. Volgens een eerdere peiling van de Hond is nieuwkomer Volt goed voor zo'n vijf zetels. Dat was boven hun verwachting. Ook JA21 lijkt volgens de peiling goed te gaan scoren. De partij zou zo'n 4 procent van de stemmen krijgen.