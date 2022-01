VVV shopt bij AZ: Sem Dirks en Richard Sedlacek naar Venlo

Dirks speelde in de jeugd van RKVV DEM uit Beverwijk. In 2020 maakte hij de overstap naar Jong AZ. De verdediger maakte zijn debuut bij het beloftenteam op 29 augustus 2020. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet.

Sedlacek breekt niet door

De Tsjechische Richard Sedlacek kwam in 2018 naar AZ. Daar speelde de middenvelder de laatste twee jaar bij Jong AZ. In totaal speelde hij 51 duels voor het team van trainer Maarten Martens. De voetballer slaagde er niet in om aan te sluiten bij de hoofdmacht van AZ. Sedlacek had nog een contract tot deze zomer in Alkmaar.