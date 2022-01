Eerdhuijzen verlaat FC Volendam aan het einde van het seizoen transfervrij naar Sparta

De 21-jarige Mike Eerdhuijzen debuteerde in april 2019 voor FC Volendam in de verloren thuiswedstrijd tegen NEC (2-3). De Volendammer kon nimmer rekenen op een vaste basisplaats. Ook dit seizoen onder Wim Jonk mocht hij slechts vijf keer bij het eerste fluitsignaal beginnen en vaker moest hij het doen met invalbeurten (twaalf keer). Zijn enige treffer maakte hij een paar weken geleden in de Vissersderby tegen Telstar.

Kasius

Voor FC Volendam is het prettig dat Eerdhuijzen pas aan het einde van het seizoen vertrekt. De koploper van de eerste divisie zag gister ook al vleugelverdediger Denso Kasius vertrekken naar het Italiaanse Bologna. Eerdhuijzen liet eerder deze maand na zijn treffer tegen Telstar doorschemeren dat hij graag het seizoen in Volendam wil afmaken.