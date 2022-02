Jong en verkiesbaar, deze twintigers willen de raad in: "Gaat over onze toekomst"

De lokale politiek is toe aan verjonging, vinden onder meer deze drie kandidaat-raadsleden. Komende gemeenteraadsverkiezingen hopen ze op een zetel, waarmee ze de gemiddelde leeftijd in de raad een beetje naar beneden willen trekken. "Het is een vergrijsde omgeving, maar de besluiten gaan wel over onze eigen toekomst."

Jorik Simonides / D66 Hoorn

Nederlandse raadsleden waren in 2019 gemiddeld 52,7 jaar, blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Raadsleden werden de afgelopen acht jaar bovendien alleen maar ouder: gemiddeld anderhalf jaar. In kleinere gemeenten liggen de leeftijden nog veel hoger, tot gemiddeld ruim 56. En dat moet anders, vinden onder meer een drietal kandidaat-raadsleden, die zich in maart voor het eerst verkiesbaar stellen in West-Friesland. Sabine Bruijne (24) staat op plek twee van D66 in Hoorn en vindt de stem van jongeren niet vertegenwoordigd. "De lokale politiek is een wat vergrijsde omgeving, maar de besluiten daar gaan wel over onze eigen toekomst. Het staat dichterbij dan je denkt."

De Hoornse hoopt met haar kandidaatstelling ook meer jongeren naar de stembus te krijgen. Ze merkt in haar eigen vriendenkring dat politiek, en met name lokale politiek, niet echt leeft onder tieners en twintigers. "Veel hadden geen idee wat de gemeenteraad precies doet. Ik kreeg vaak de vraag waarom ik dit wil en waarom ik het dan niet meteen landelijk ga doen. Als je dan uitlegt dat het gaat over hun eigen belangen, dan kantelt de reactie: 'Wat gaaf dat je dat kan doen. Mijn stem heb je.'" Veel tijd Veel gemeenten willen graag een jongere en meer diverse raad, zegt Anita de Jong van voorlichtingscentrum voor politiek en rechtstaat ProDemos. Het instituut organiseert op uitnodiging van verschillende gemeenten cursussen, om inwoners te enthousiasmeren om lokaal politiek actief te worden. Maar jongeren echt meekrijgen, blijft lastig, vertelt De Jong. "In de lokale politiek zitten nog altijd veel oude witte mannen. Dat heeft er mee te maken dat die over het algemeen wat meer tijd hebben. Als je het aantrekkelijker wil maken voor jongeren, moet je duidelijke tijdsindicaties geven. Daar proberen we gemeenten in te stimuleren." De organisatie gaf vorig jaar nog zo'n cursus in Medemblik. In de gemeente doen de komende verkiezingen ten minste twee jonge gezichten mee. Eentje zelfs als lijsttrekker: Senna Rood (25) staat bovenaan de kandidatenlijst van D66. Elise Salman (26) kreeg een zevende plek op de CDA-lijst aangeboden. De twee kennen elkaar, ze zaten samen op dezelfde basisschool. Politiek betrokken Beiden raakten vorig jaar politiek betrokken: Rood stuurde in mei een brief naar de gemeenteraad, waarin ze het grote woningtekort op de kaart wilde zetten. Salman zette haar eerste politieke stappen in januari vorig jaar en was direct ambitieus: ze solliciteerde naar het burgemeesterschap van Opmeer. Ze werd het niet, maar haar ambitie is niet weg: "Ik wil nog steeds burgemeester worden, maar daar heb ik toch iets meer politieke ervaring voor nodig. Ik denk dat dit een hele mooie opstap is." Tekst gaat verder onder de video.

220131_JONGERENRAAD - NH Nieuws

Verjonging in de raad is hard nodig, vindt Rood. "Raadsleden worden zo benaderbaarder voor jonge mensen", vertelt ze. "Als je je in iemand kunt herkennen, die ook jong is, en ziet: die heeft dezelfde problemen als ik, is het makkelijker om naar diegene toe te stappen." Andere problemen "Ik vind dat jonge mensen een stem verdienen in de raad", vertelt Salman. Rood: "Ja. Jongeren hebben toch andere problemen. Veel jongeren hebben psychische klachten door corona. En een thema als woningnood is een langetermijnprobleem, waar jongeren het langst de gevolgen van gaan merken." Het kandidaat-raadslid hoopt op een cultuurverandering. "Met een diversere groep mensen brengen we hopelijk een beetje nieuwe energie in de raad."