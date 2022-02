Titelfavoriet Selena Piek haat het NK: "Ik kan alleen maar verliezen"

Al vijftien jaar draait Selena Piek mee in de top van het badminton. De speelster uit Weesp maakt zich op voor het NK aankomend weekend. Piek is de grote favoriet met al dertien nationale titels op zak. "Ik kan alleen maar verliezen."

Duinwijck

We zoeken Selena Piek op Duinwijck in Haarlem. Op haar vijftiende debuteerde ze voor het eerste team van deze badmintonclub. Nog steeds is Piek verbonden aan Duinwijck en doet ze af en toe mee. Zo speelde ze zondag ook in de competitiewedstrijd tegen het Haagse Drop Shot. De Haarlemmers wonnen mede dankzij Piek met 5-3.

Bekijk de video voor de reportage van Piek bij haar club Duinwijck.