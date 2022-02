FNV-adviseur vreest bezuinigingen jeugdzorg: "Doodsteek voor de sector"

Maaike van der Aar uit Purmerend is onderhandelaar en adviseur bij FNV en zet zich al jaren in voor de verbeteringen in de jeugdzorg. Zij vindt dat professionals en ervaringsdeskundigen het meer voor het zeggen moeten krijgen, in plaats van beleidsmakers en ambtenaren. Zelf werkte ze ook jarenlang in de sector: "Werkende in de jeugdzorg kwam ik erachter dat er toch wel een hoop dingen waren die anders kunnen."

Omdat Maaike zich vaak over de jeugdzorg uitspreekt in de media, werd ze onlangs genomineerd voor de Vrouw in de Media award. En die prijs kreeg ze gisteren, tot haar grote verrassing, live in het programma Lunchroom op NH Radio.

Daar vertelde Maaike dat ze zo begaan is met de jeugdzorg omdat ze zelf uit een nest komt waar gelijkheid en kansen voor iedereen belangrijk waren. Ook had ze zelf niet een heel makkelijke jeugd, en leerde ze al op jonge leeftijd voor zichzelf te zorgen. "Ik had zelf ook een redelijke bumpy ride in mijn jeugd en is het me altijd aan het hart gegaan hoe kinderen en gezinnen in de maatschappij staande kunnen blijven met elkaar."

Versnipperd en chaotisch

De jeugdzorg is sinds een paar jaar overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, waardoor het beleid compleet versnipperd is geraakt. In iedere gemeente gelden weer andere regels en zijn andere organisaties actief, en voor zorgprofessionals is dat lastig. "Het heeft gezorgd voor een chaotische jeugdzorg", aldus Maaike.

Door de hoge werkdruk en de ingewikkelde regels zijn de afgelopen jaren veel ervaren krachten gestopt, en daardoor is de druk op de mensen die overblijven nog hoger. "Professionals verlaten massaal de sector, waardoor de werkdruk ook weer toeneemt". Dat gaat ten koste van de cliënten, vaak kwetsbare kinderen in moeilijke situaties. "Ze krijgen niet de kwaliteit en de aandacht die ze verdienen."

Actie tegen bezuinigingen

En dan staat er ook nog eens een nieuwe bezuiniging op de jeugdzorg in de plannen van de regering. Volgens Maaike kan dat de nekslag zijn voor de sector die toch al zo aan het worstelen is. "We zijn nog niet genezen van de decentralisatie. Als je daarboven ook nog eens die bezuinigingen gooit, dan kan dat de doodsteek zijn voor deze sector."

Reden voor de FNV om actie te gaan voeren. "We zijn eigenlijk al zes jaar campagne aan het voeren tegen het overheidsbeleid. Dat begon al voor de decentralisatie." Op 15 maart wordt er gedemonstreerd tegen de bezuinigingen.

Het hele gesprek met Maaike kun je terugluisteren in de podcast, dan hoor je ook hoe zij verrast werd door Marga Miltenburg, die de Vrouw in de Media Award kwam uitreiken.