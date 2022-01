Tijdelijke vaccinatielocatie in de Noorderkerk in Hoorn

Goed nieuws voor inwoners van Hoorn: het driebeukige hallenkerk in het centrum van Hoorn is vanaf zaterdag 5 februari een tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD Hollands Noorden.

In de Noorderkerk kunnen inwoners niet alleen terecht voor een boosterprik. Ook diegenen die nog niet eerder zijn gevaccineerd, kunnen daar terecht voor hun eerste prik. Het vaccineren van kinderen is niet mogelijk, benadrukt woordvoerder Harry Katstra. "Iedereen is welkom tussen 09.00 tot 17.00 uur in de Noorderkerk, op de Kleine Noord 30", zegt hij.



Voor wie 5 februari te vroeg komt, kan ook nog 12 februari terecht. "Ook dan is de GGD tijdens deze tijden aanwezig in de kerk. Ook mensen uit andere plaatsen zijn welkom."

Broodnodig

Al eerder pleitte de partij Tonnaer voor een extra vaccinatielocatie in Hoorn, om zo ouderen de kans te geven zich dichterbij huis te laten vaccineren.

"Ze moeten nu voor een boosterprik naar Hem of Middenmeer. Vooral voor ouderen is het reizen daarnaartoe een probleem", zei raadslid Roger Tonnaer toen. Hij vindt dat Hoorn, die bijna 75.000 inwoners telt, een eigen vaccinatielocatie moet hebben. Daar lijkt nu verandering in te komen, ook al is het maar voor twee dagen.

De STEBO Tennishal in Hem werd begin december nog omgetoverd tot een vaccinatielocatie, maar dat was niet genoeg.